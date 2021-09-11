СМИ: комитет вин Шампани отменил рекомендацию о приостановке экспорта шампанского в Россию

ПАРИЖ, 11 сентября. /ТАСС/. Межпрофессиональный комитет вин Шампани решил отменить свою рекомендацию о приостановке экспорта шампанского в Россию. Об этом в субботу сообщил профильный французский журнал Terr de Vins.

По его данным, комитет, посчитав, что производители из Шампани сыграли свою роль в том, чтобы привлечь внимание и инициировать рассмотрение проблемы защиты географического наименования дипломатами Франции, Европы и России, решил отменить свое эмбарго. Таким образом, поставки могут возобновиться с 15 сентября, указывает журнал.