Собянин: итогом десятилетия для московского метро станет ввод 100 станций

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Ввод 100 новых станций станет итогом метрополитеновской стройки в Москве за 2011-2021 годы. Об этом сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"В этом году, я поздравляю, к московскому метрополитену прибавится за эти десять лет (начиная с 2011 года - прим. ТАСС) 100 станций к действующим на тот момент <...>, включая наземную часть - МЦК. Считайте, что в год, таким образом, мы вводим в среднем по десять станций", - сказало Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".

Он добавил, что порядка семи лет назад началась "реальная большая стройка" Большой кольцевой линии метро, завершить строительство которой целиком планируется в следующем году. Ввод новой линии даст толчок строительным работам на трех новых ветках столичной подземки - Коммунарской, Троицкой и Рублево-Архангельской линиях московского метрополитена.

"Проект [БКЛ] даст возможность строить другие направления метрополитена - в ту же Коммунарку, в Бирюлево, в Рублево-Архангельское, другие ветки метрополитена, которые теперь есть куда присоединять, потому что присоединять новые ветки к кольцевой действующей уже физически невозможно ", - заключил мэр.

Ранее заммэра Андрей Бочкарев сообщал, что с 2011 года до мая 2021 года в столице построено 169 км новых линий и 87 станций метро с учетом Московского центрального кольца (МЦК), а также десять электродепо для обслуживания поездов.

БКЛ - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она значится под номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта после Кольцевой линии метро и Московского центрального кольца (МЦК). Всего на БКЛ (протяженностью 70 км) разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет сделать 20 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и Московские центральные диаметры (МЦД). Уже введено 12 станций БКЛ, в 2021 году ожидается ввод в эксплуатацию одновременно десять станций.