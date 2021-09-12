СМИ: апартаменты в Санья на Хайнане стали популярными среди туристов

ХАЙКОУ /Китай/, 12 сентября. /ТАСС/. Апартаменты в курортном городе Санья на острове Хайнань приобретают большую популярность среди туристов, которые все чаще предпочитают вместо отелей снимать хорошо обустроенные комнаты в частных особняках или таунхаусах на берегу моря. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По ее данным, за последние несколько лет город привлек значительные инвестиции в перепланировку и модернизацию спальных районов. В результате с текущего года стал доступен обширный жилой фонд, отстроенный по последним международным стандартам в живописных местах, недалеко от моря, парков и ключевых достопримечательностей. Туристы могут остановиться на несколько дней в просторных комнатах с современным дизайном. Как утверждают китайские туристы, уровень комфорта таких апартаментов не уступает отелям, а цена как правило оказывается ниже, чем в крупных гостиницах.

В связи с постоянным увеличением притока туристов многие жители Санья в наиболее оживленный сезон сдают комнаты и квартиры отдыхающим. Это позволяет им существенно повысить доходы, к тому же туристы могут сэкономить на проживании.

Как уточняет издание, на фоне динамичного роста спроса на аренду частного жилья местные строительные компании берутся всего за 7-15 дней построить небольшие особняки с отделкой, которые по окончании работ можно сразу сдавать туристам. Хозяева таких пансионов также организуют для гостей регулярное питание, предлагают им приобрести товары, которыми славится Санья.

Согласно подсчетам китайских специалистов, площадь жилого фонда в аграрных районах Хайнаня превышает 156 млн кв. м. В связи с оттоком населения в урбанизированные районы для сезонных заработков примерно четверть этих квартир и частных домов, как правило находящихся в живописной местности и около моря, простаивают пустыми. Ожидается, что туризм позволит создать новые возможности для более эффективного использования такой недвижимости. Этому способствует активное инфраструктурное строительство в провинции, благодаря которому некогда труднодоступные периферийные участки становятся популярным местом для отдыха.