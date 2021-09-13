Компании торговли и услуг в Москве заработали 8 трлн рублей с января 2021 года

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Столичные предприятия сферы торговли и услуг заработали 8 трлн рублей в январе-июле 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

"По целому ряду показателей мы уже не просто вышли на допандемийный уровень, а даже превысили его. В частности, это промышленность, а также сфера продовольственной и непродовольственной торговли. Общий оборот предприятий торговли и услуг в январе-июле 2021 года составил 8 трлн рублей, тогда как во втором полугодии прошлого года эта цифра составляла порядка 6 трлн", - отметил Ефимов изданию.

Он также уточнил, что это произошло не из-за роста цен. Средний чек вырос даже с учетом инфляции и роста курсов валют. По его словам, при том, что покупатели стали реже посещать торговые центры, они больше покупают за один поход в магазин или предпочитают заказывать необходимое в интернете, на что указывает рост онлайн-продаж и изменение потребительского поведения в целом.