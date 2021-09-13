Гарантированный доход от "зеленых" облигаций для населения составит 7-7,5%

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. "Зеленые" облигации для населения обеспечат гарантированный доход около 7-7,5%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

"Сейчас ставки по депозитам снижаются, а облигации дают гарантированный доход, думаю, это может быть порядка 7-7,5%, а также гарантированный возврат, а также оборачиваемость - облигации можно продать в любой момент", - отметил Ефимов.

Власти Москвы планируют до конца года выпустить "зеленые" облигации для физических лиц. Объем выпуска может составить 5 млрд рублей. Главная особенность облигаций для населения - то, что они не обращаются на бирже и могут быть проданы эмитенту по цене покупки. Ефимов также напомнил, что в мае Москва первой среди российских регионов разместила выпуск семилетних "зеленых" облигаций на 70 млрд рублей, причем объем заявок в 1,2 раза превысил предложение. Физические лица проявили заметный спрос на эти бумаги, отправив заявки более чем на 700 млн рублей, при том что возможность приобрести их предоставил лишь ряд брокеров.