ЦБ и "Единая Россия" подготовят поправки, пресекающие мошеннические схемы с кредитами

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Центробанк при участии "Единой России" подготовит поправки в законодательство, которые позволят гражданам избежать переплаты по кредитным картам. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба партии со ссылкой на ответ Центробанка на запрос депутата Госдумы Александра Якубовского.

Как пояснил парламентарий, "в обращениях люди неоднократно жаловались на то, что банки обходят закон о предельной стоимости кредита и вводят в заблуждение заемщиков, которые пользуются кредитными картами". "Работает это просто: в договоре на получение карты прописана полная стоимость кредита в размере, например, 20%, только не оговаривается, что это правило действует при безналичной оплате. И когда человек решает снять с карты наличные, то стоимость кредита увеличивается до 40-50% и вместе с ней - ежемесячные платежи", - уточнил Якубовский, которого цитирует пресс-служба единороссов.

Помимо этого, продолжил депутат, банки, пользуясь доверием клиентов и зачастую их финансовой неграмотностью, включают в стоимость кредита комиссию за годовое обслуживание. "Часто к основному договору с заявленной процентной ставкой прикладывают дополнительный, где прописаны совершенно грабительские проценты. Таким образом, люди несут огромные финансовые потери, кредитная карта превращается в дыру в семейном бюджете", - констатировал он.

По словам Якубовского, Центробанк в письме на его запрос обращает внимание на то, что применяет надзорные меры к банкам, но такого рода мошеннические схемы не всегда можно трактовать как прямое нарушение закона.

"В связи с этим Банк России в ответ на мое обращение о необходимости пресечь практику, когда сумма займа по кредитным картам увеличивается в разы, сообщил, что приступил к подготовке законодательных изменений, и предложил обсудить их на площадке комитета Госдумы по финансовым рынкам для выработки решений, которые будут в полной мере учитывать интересы граждан", - проинформировал парламентарий, уточнив, что депутаты "Единой России" примут непосредственное участие в этой работе.