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РЖД назначат на 3-7 ноября 160 дополнительных поездов

В том числе, как сообщает холдинг, это поезда в Санкт-Петербург и Нижний Новгород

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) назначат на 3-7 ноября 2021 года 160 дополнительных поездов, в том числе в Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Об этом говорится в официальном Telegram-канале холдинга.

"В праздничные дни количество путешественников кратно вырастает - большинство отправляется в поездку на наших поездах. Чтобы вам проще было строить планы, мы назначаем более 160 дополнительных поездов. А если и этого будет мало - добавим еще или увеличим составность уже назначенных", - отметили в РЖД.

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