"Аэроэкспресс" изменит график движения поездов на Внуковском направлении 18 и 26 сентября

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. "Аэроэкспресс" изменит график движения поездов в аэропорт Внуково и обратно 18 и 26 сентября в связи с проведением плановых работ на Киевском направлении МЖД, говорится в сообщении компании.

Все аэроэкспрессы между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково будут отменены 18 сентября, с 6:00 19 сентября поезда "Аэроэкспресс" во Внуково и обратно будут курсировать каждый час по стандартному графику. Утренние рейсы с Киевского вокзала и из Внуково будут отменены 26 сентября до 11:00 включительно, с 12:00 поезда будут курсировать каждый час в обе стороны.

Чтобы добраться в аэропорт Внуково во время отмены поездов, компания рекомендует пассажирам воспользоваться метро с пересадкой на наземный общественный транспорт. Терминалы "Аэроэкспресс" на Киевском вокзале и в аэропорту Внуково будут работать в обычном режиме. Сотрудники компании помогут пассажирам подобрать оптимальный маршрут. Для пассажиров, купивших билеты заблаговременно, компания предусмотрит компенсацию.