МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российские авиакомпании в августе увеличили перевозки почти на 50%, до 13,9 млн пассажиров. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

"По оперативным данным, в августе 2021 года российские перевозчики обслужили 13,9 млн пассажиров, что почти на 50% больше объемов перевозок августа 2020 года, когда перелеты были существенно ограничены из-за COVID-19. Пассажирооборот составил 30,6 млрд пассажирокилометров", - отмечается в сообщении.

Авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки на 86%, до 2,7 млн пассажиров, S7 - на 18% - до 1,89 млн, "Победа" на 25,7% - до 1,5 млн.

При этом авиакомпания "Россия" увеличила перевозки на 28%, до 1,3 млн пассажиров, а "Уральские авиалинии" - почти на 30% - до 1,2 млн.

"Всего за январь - август 2021 года перевезено 71,1 млн пассажиров, что на 62% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отметили в Росавиации.