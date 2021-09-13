Курс евро в ходе торгов на Мосбирже опустился до 86 рублей впервые с 18 августа

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Курс евро в ходе торгов на Мосбирже снижался на 0,52%, до 86 рублей, свидетельствуют данные площадки на 12:47 мск.

К 12:52 мск курс евро замедлил падение до 0,51% и находился на уровне 86,01 рубля, курс доллара снижался до 72,95 рубля (-0,31%). К 13:10 мск курс евро в очередной раз снизился до 0,52% и находился на отметке 86 рублей. В то же время курс доллара снижался до 72,93 рубля. (-0,33%).

В последний раз курс евро находился на отметке 86 рублей. 18 августа 2021 года.

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 1,14%, до $73,75 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 1,32% и торгуется на уровне $70,64 за баррель.