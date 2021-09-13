В Минске считают, что унификация законов в туротрасли с РФ не должна быть всеобъемлющей

МИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Республиканский союз туристических организаций (РСТО) Белоруссии рассчитывает, что на фоне заявленной к реализации профильной союзной программы с Россией унификация законодательства не станет всеобъемлющей и будет учитывать специфику республики. Об этом заявил в понедельник председатель правления РСТО Руслан Сегенюк.

"Надеемся, что унификация все же будет не всеобъемлющая, а фрагментарная - с учетом особенностей нашей страны и независимости Беларуси как государства. В этой ситуации мы рассчитываем, что совместные точки взаимодействия будут выбраны правильно и мы возьмем что-то положительное из российской туристической практики", - приводится текст комментария Сегенюка на сайте организации.

По его словам, необходимо посмотреть, что полезное из российского законодательства можно применить в Белоруссии, изучить имеющийся опыт, убедиться, что его применение приведет к положительным сдвигам в работе туристической отрасли республики, "а не просто к унификации законов". "Нам бы не хотелось, чтобы речь шла о слепом копировании чужих законов. Надеемся, что это будут разные законы в двух разных странах", - подчеркнул глава РСТО.

В качестве положительного примера он привел разработанную Ростуризмом программу государственного субсидирования поездок по РФ - программу кешбэка, когда туристам возвращают 20% от стоимости совершенного путешествия по родной стране. "Возможно, именно такой положительный опыт функционирования туристической отрасли возьмут на вооружение и наши белорусские чиновники", - отметил Сегенюк.

На прошлой неделе главы кабминов России и Белоруссии одобрили 28 программ развития Союзного государства и основные направления реализации положений договора о создании этого объединения. Среди этих документов отдельная дорожная карта, касающаяся туризма.

"В 27-й дорожной карте декларируется целый список унификаций - тут и деятельность экскурсоводов, и гостиничные услуги, и стратегия развития, и фингарантии. В связи с этим возникает ряд вопросов, в частности насколько нынешний текст белорусского закона "О туризме" близок к российскому и какая степень унификации вообще требуется? Как совместить стратегии развития большого федеративного государства, коим является Россия, и небольшой Беларуси?" - отметили в союзе. Как считают в РСТО, в свете одобрения союзной программы не понятно, что будет с проектом главного отраслевого документа, принятого в республике в первом чтении, закона "О туризме", который, как отметили в организации, "очевидно, уже устарел, вероятно, требует кардинальной переработки".