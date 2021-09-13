Чернышенко: число абитуриентов на IТ-специальности должно вырасти до 120 тыс. к 2024 году

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Число абитуриентов, поступающих на IТ-специальности, должно вырасти до 120 тыс. к 2024 году. Об этом сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"Ежегодно увеличиваются цифры приема студентов на IТ-специальности. В 2020 году прирост составил 25% - принято 62,2 тыс. человек. В этом году запланировано 80 тыс. человек. К 2024 году их число должно вырасти до 120 тыс.", - отметил Чернышенко, поздравляя всех сопричастных с Днем программиста.

Вице-премьер добавил, что Минцифры реализует проект "Цифровые профессии" в рамках национальной программы "Цифровая экономика". Получить IТ-образование могут все граждане России старше 16 лет, имеющие образование не ниже среднего профессионального, половину стоимости обучения компенсирует государство.

"Важно, что престиж профессии неизменно растет. <…> Это связано с перспективами профессии программиста у нас в стране и со стабильным увеличением заработной платы IТ-специалистов в целом. По сравнению с 2019 годом зарплаты работников отрасли информационных технологий в 2020 году выросли в среднем на 14,5%. И особенно важно, что высококвалифицированные кадры, получившие российское IТ-образование, теперь стремятся работать в России", - уточнил Чернышенко.

Также в ближайших планах Минцифры организация для школьников 8-11 классов дополнительного двухлетнего курса обучения IТ-профессиям. На это в федеральном бюджете заложено почти 9 млрд рублей, которые позволят подготовить 1,2 млн школьников.

Вице-премьер напомнил, что президент страны Владимир Путин определил цифровую трансформацию одной из пяти национальных целей. "Сегодня государство делает серьезную ставку на цифровые кадры, и программисты - это крайне востребованные специалисты. Поэтому правительство России реализует ряд крупных образовательных проектов, которые затрагивают студентов, школьников и профессионалов из других сфер, готовых переквалифицироваться для работы в IТ-сфере", - заключил Чернышенко.