В Приволжском округе началось строительство крупнейшего ветроэнергетического кластера

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Фонд развития ветроэнергетики - совместный инвестиционный фонд, созданный на паритетной основе ПАО "Фортум" и "Роснано" - приступил к строительству в Самарской области ветроэнергетического кластера суммарной мощностью 236,6 МВт. Торжественная церемония начала строительных работ состоялась при участии губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и генерального директора ООО "УК "Ветроэнергетика" Александра Чуваева, сообщили в пресс-службе Группы "Роснано".

Ветроэнергетичнеский кластер, в состав которого войдут Гражданская ВЭС, Покровская ВЭС и Ивановская ВЭС, станет крупнейшим объектом ветрогенерации в Приволжском федеральном округе. Станции начнут поставлять электроэнергию на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в четвертом квартале 2022 года.

"Это инновационный и очень знаковый инвестиционный проект, направленный в будущее - на десятилетия вперед. Он имеет существенное экономическое и энергетическое значение для Самарской области, где мы каждый год создаем новые высокотехнологичные производства и рабочие места. Мы нуждаемся во внедрении "зеленых" технологий, "зеленая" энергетика - наше будущее. Наш регион имеет высокую плотность населения и антропогенную нагрузку. Крайне важно, что проект, набирая обороты, будет давать "зеленую" энергию для нашей родной земли", - цитирует пресс-служба Азарова.

По его словам, это большой шаг для улучшения экологической ситуации в регионе, который важен и лично для него, и для большинства жителей Самарской области. Проект, отметил глава региона, запущен в кратчайшие сроки, к строительству приступили по намеченному графику.

"Мы приветствуем старт реализации проекта в Самарской области. Уверены, что сотрудничество Фонда развития ветроэнергетики и региональных властей позволит успешно реализовать проект и позволит Самарской области стать полноценным участником масштабной программы развития отечественной возобновляемой энергетики", - приводит пресс-служба слова председателя совета директоров ООО "УК "Ветроэнергетика", руководителя инвестиционного дивизиона ООО "УК "Роснано" Алишера Каланова.

По мнению генерального директора УК "Ветроэнергетика" Александра Чуваева, строительство здесь крупнейшего объекта ветроэнергетики будет способствовать развитию энергетической инфраструктуры региона, а также поможет местным промышленным предприятиям снижать углеродный след и легче адаптироваться к глобальной климатической повестке.

Ветроэнергетические проекты

В настоящее время на Гражданской ВЭС, Покровской ВЭС и Ивановской ВЭС выполняются общестроительные работы: идет прокладка внутриплощадочных дорог, начинается устройство фундаментов ветроэнергетических установок. На территории ветропарков будут размещены 52 ветроэлектрических установки Vestas мощностью 4,55 МВт каждая. Производство основных компонентов - лопастей и башен - локализовано с участием Группы "Роснано" в Ульяновске и Таганроге (Ростовская область). Сборка гондол осуществляется на предприятии в Дзержинске (Нижегородская область). Степень локализации оборудования составит более 65%.

Фонд развития ветроэнергетики создан партнерами в целях инвестирования в строительство ветропарков. Управление Фондом осуществляет УК "Ветроэнергетика", принадлежащая ПАО "Фортум" и АО "Роснано" в равных долях. По результатам конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, Фонд получил право на строительство 1 823 МВт ветрогенерации. Ветропарки должны быть введены в эксплуатацию в период 2019-2023 гг.

Портфель полностью готовых и введенных в эксплуатацию объектов Фонда сегодня состоит из семи ветроэлектростанций суммарной мощностью 600 МВт, из которых 550 МВт в Ульяновской, Ростовской областях и Республике Калмыкии проданы совместному предприятию "Фортум" и РФПИ. На различной стадии реализации находятся объекты суммарной мощностью 731,6 МВт (50 МВт - в Ростовской области, 340 МВт - в Астраханской области, 105 МВт - в Волгоградской области, 236,6 МВт - в Самарской области).

В Группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям Группы работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.