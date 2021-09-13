Red Wings в конце сентября запустит прямые рейсы из Махачкалы в Саратов и Пермь

МАХАЧКАЛА, 13 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings в конце сентября запускает прямые рейсы из Махачкалы в Саратов и Пермь. Авиасообщение по данным маршрутам будет выполняться два раза в неделю, сообщил в понедельник ТАСС гендиректор АО "Аэропорт Махачкала" Саид Рамазанов.

"Авиакомпания RedWings открывает авиасообщение из Махачкалы в города Саратов и Пермь. 28 сентября первый полет в Саратов, а 30 сентября - в Пермь. В полетах будут задействованы самолеты Sukhoi Superjet 100, вылеты будут осуществляться два раза в неделю", - сказал собеседник агентства.

По его словам, прорабатывается также вопрос об открытии дополнительных рейсов из Махачкалы в Волгоград и Астрахань.

Международный аэропорт Махачкала (Уйташ) имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана - единственный в Дагестане. В настоящее время из него него выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, Самару, Тюмень, Новый Уренгой, до закрытия в РФ международного авиасообщения совершались рейсы в Казахстан, Турцию и ОАЭ.