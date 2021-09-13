Чернышенко назначили главой группы по исследовательским центрам в сфере ИИ

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил вице-премьера Дмитрия Чернышенко председателем рабочей группы по исследовательским центрам в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

Заместителем председателя назначен замминистра экономического развития РФ Владислав Федулов, отвесвенным секретарем - директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития РФ Рустам Тихонов.

Кроме того, в состав группы вошли замглавы Минцифры России Олег Качанов, руководитель управления перспективных технологий "Лаборатории Касперского" Андрей Духвалов, спецпредставитель президента РФ по вопросам технологического и цифрового развития, гендиректор АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" Дмитрий Песков, заместитель министра науки и высшего образования РФ Алексей Медведев, первый зампред правления "Сбера" Александр Ведяхин и другие.

Как сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера, рабочая группа создана в том числе для отбора получателей грантов на поддержку исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта.

"Уже в начале октября мы определим исследовательские программы не менее шести таких центров, которые получат поддержку со стороны правительства. Это будут программы, нацеленные на создание прикладных решений в сфере искусственного интеллекта для внедрения и трансформации отраслей. Общий размер поддержки за счет федерального бюджета - 5,4 млрд рублей. Наш выбор будет опираться на экспертизу, которой занимаются ведущие ученые и представители бизнеса в этой сфере", - отметили в аппарате Чернышенко.