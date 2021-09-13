Эксперты заявили, что экспортные цены на пшеницу из России продолжают расти

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Экспортные цены на российскую пшеницу продолжают расти, на внутреннем рынке стоимость этих зерновых снижается. Об этом говорится в сообщении аналитической компании "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков.

"На прошлой неделе экспортные цены на пшеницу с содержанием протеина в 12,5% продолжили расти. Средние котировки в глубоководных портах укрепились на $2, до $303 за тонну", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в компании, это новый максимум для последних семи лет. Цены поддерживают опасения низкого урожая в России и слабо предсказуемая экспортная пошлина, считают эксперты. Они отметили, что за последние месяцы виды на новый урожай пшеницы в России существенно ухудшились на фоне сокращения посевных площадей и жаркой, сухой погоды летом. Так, последняя оценка "Совэкона" по урожаю пшеницы составляет 75,4 млн тонн при том, что несколькими месяцами ранее она составляла 84,6 млн тонн.

Российская недельная экспортная пошлина на пшеницу была снова повышена с $46,5 до $52,5 за тонну. "Индекс остается большой непредсказуемой переменной для цен, подразумевая большие риски для экспортеров, которые они должны отражать в цене. Теоретически он должен продолжать расти быстрыми темпами", - считают эксперты. При этом, по их данным, внутренний рублевый рынок остается под давлением. Цены в портах на пшеницу IV класса с содержанием протеина в 12,5% снизились на 1%, до 16,1-16,5 тыс. рублей за тонну, а средние цены для Европейской части страны - на 1,2%, до 14,9 тыс. рублей за тонну.

"Рынок ожидает повышения экспортной пошлины, предложение нового урожая остается относительно высоким", - отмечается в сообщении. Краткосрочно эксперты "Совэкон" ожидают увидеть несколько более низкие и стабильные рублевые цены на пшеницу. Потенциал снижения цен выглядит ограниченным, добавили эксперты.