Техвуз Дагестана совместно с РТУ МИРЭА разработает программы по искусственному интеллекту

МАХАЧКАЛА, 13 сентября. /ТАСС/. Дагестанский государственный технический университет (ДГТУ) совместно с МИРЭА - Российским технологическим университетом (РТУ) выиграл грант на разработку образовательных программ по искусственному интеллекту. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

"ДГТУ в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика" принял участие в качестве партнера МИРЭА - Российского технологического университета в конкурсе Минобрнауки России на предоставление грантов на разработку модели компетенций в сфере искусственного интеллекта <...> Кроме того, средства гранта могут быть направлены на повышение квалификации педагогических работников высшего образования в сфере искусственного интеллекта", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, соглашением предусмотрено разработать в течение 2021-2024 годов образовательные программы по искусственному интеллекту, обучить 75 магистров и 50 бакалавров, обладающих компетенциями работы в сфере искусственного интеллекта, а также 80 педагогических работников высших учебных заведений Северного Кавказа, в том числе Республики Дагестан. Предполагается, что это позволит республике развивать целые отрасли цифровой индустрии, в частности, искусственный интеллект и робототехнику, интернет вещей, "Умный город", транспортные цифровые платформы, а также IT-технологии.

"Создаваемые образовательные программы будут включать в себя инновационные приемы обучения специалистов. В частности, предусмотрено обучение с ориентацией на профессиональные кейсы, приобретение универсальных компетенций для работы в высокотехнологичных секторах экономики, проектное обучение, мастер-классы и тренинги от ведущих IT-компаний региона", - пояснили в вузе.

Партнерами ДГТУ при участии в конкурсе и дальнейшей реализации программы развития в рамках гранта стали: МИРЭА - Российский технологический университет, Пензенский государственный университет, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева и Курский государственный университет.