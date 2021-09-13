В Краснодарском крае объявили сбор заявок на субсидии производителям кинофильмов

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края объявили сбор заявок на получение субсидий кипопроизводителям, которые будут работать на территории региона. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе краевой администрации.

"В Краснодарском крае стартовал прием заявок на рибейты для кинокомпаний. Сбор заявок на получение субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством фильмов на территории Кубани, продлится до 30 сентября", - говорится в сообщении.

Вице-губернатор края Александр Руппель, слова которого привели в пресс-службе, отметил, что величина рибейта составит 18% от затрат, понесенных кинопроизводителями фильма на территории края. "Еще 2% можно "добрать", привлекая к съемкам студентов наших краевых вузов. На субсидию могут рассчитывать кинокомпании, которые будут проводить съемки, используя природные, туристические, архитектурные локации региона", - сказал вице-губернатор, добавив, что производство кино на территории края будет способствовать росту популярности региона и инвестиционной активности.

Краснодарский край является одним из популярных направлений у российских кинокомпаний в последние годы. За 2020 год и c начала 2021 года регион стал площадкой для реализации более чем 40 кинопроектов, добавили в пресс-службе.