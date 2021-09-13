Доля российских платежных систем на Wildberries превысила 50%

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Доля российских платежных систем на торговой онлайн-платформе Wildberries уже превысила 50%, увеличившись за месяц почти на 50%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"За неполный месяц (с 16 августа по 12 сентября 2021 года) доля российских платежных систем на Wildberries уже превысила 50%, увеличившись более чем в два раза", - отмечается в сообщении.

По данным компании, самой популярной платежной системой является "Мир" - ее оборот вырос в два раза. Оборот SberPay увеличился в 14 раз, Системы быстрых платежей - в девять раз.

В Wildberries заявили, что российские ретейлеры консультируются с компанией по вопросам реализации аналогичной платежной политики для своих покупателей - предоставление скидок по картам "Мир", SberPay и Системе быстрых платежей до 2% (размер комиссий по картам международных платежных систем).

"Продолжающийся рост тарифов со стороны международных платежных систем, а также подтверждение со стороны регуляторов правомерности новой ценовой политики Wildberries вызвало всплеск интереса со стороны российского бизнеса <...> Мы проводим консультации с российскими предпринимателями, помогаем им в переходе на новую ценовую политику", - подчеркнули в Wildberries.

С 16 августа Wildberries снизил цены на товары с учетом тарифов платежных систем, которые раньше учитывались в стоимости товаров, и предложил покупателям "самим выбирать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться". Такое решение раскритиковали Visa и Mastercard.