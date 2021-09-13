Ростуризм планирует запустить чартерные рейсы на Кавказ и Дальний Восток

КАЗАНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Ростуризм планирует запустить чартерные субсидированные рейсы на Кавказ и Дальний Восток. Об этом журналистам сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

"Что касается новых направлений, мы не останавливаемся, мы с несколькими крупными туроператорами ведем работу и переговоры по запуску еще дополнительных чартеров, расширению этих чартерных программ. Из тех направлений, которые мне бы очень хотелось запустить, и я вижу интерес у бизнеса, это Кавказ <...> Очень хотелось бы развивать Дальний Восток", - сказала Догузова.

Ранее она отмечала, что ведомство рассматривает вопрос об организации круглогодичных чартерных субсидированных рейсов по городам России.

В понедельник первый чартерный субсидированный авиарейс туроператора "TUI Россия" с туристами из Москвы приземлился в Казани.

"TUI Россия" реализует свои чартерные программы в том числе благодаря субсидиям от государства, за счет которых компенсируется 50% стоимости рейса. По правилам предоставления субсидий, компания должна направить не менее шести оборотных рейсов и перевезти в рамках чартерной программы не менее 300 путешественников, купивших пакетные туры.

Запуск субсидируемых чартерных программ позволяет снизить цену на туры для потребителей. К примеру, стоимость недельного тура на новые направления - в Казань и Тюмень - начинается от 10 тыс. рублей за полный пакет, на Сахалин ценник в среднем составлял 35-40 тыс. рублей на человека.