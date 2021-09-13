Тинькофф разместил субординированные облигации на $600 млн по ставке 6%

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Тинькофф банк разместил субординированные облигации объемом $600 млн по ставке 6% годовых, говорится в сообщении пресс-службы Газпромбанка, являющегося соорганизатором выпуска.

"Тинькофф Банк 13 сентября 2021 года уверенно вышел на международные рынки долгового капитала и продолжил череду успешных размещений российских корпоративных эмитентов, выпустивших еврооблигации во второй половине текущего года. Банк разместил субординированные бессрочные еврооблигации объемом USD 600 млн. Выпуск стал первым осенним размещением еврооблигаций среди российских банков", - приводит пресс-служба слова первого вице-президента Газпромбанка Дениса Шулакова.

Размер выпуска стал рекордным для Тинькофф и в два раза превысил объем предыдущего размещения. Выпуск стал первым размещением банковского капитала в формате бессрочных еврооблигаций из России после введения ковидных ограничений в марте прошлого года.

Высокий интерес международных инвесторов обусловлен уникальной бизнес-моделью АО "Тинькофф Банк", а также стабильностью российской банковской системы, что позволило установить рекордную для сопоставимых инструментов из России ставку 6% годовых, считают в банке.

Выпуск переподписан свыше 6,5 раз, а итоговая книга заявок превысила $4 млрд от более чем 300 международных инвесторов.