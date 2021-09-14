Reuters: США и ЕС призовут страны снизить выбросы метана на 30%

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. США и ЕС на этой неделе намерены объявить о своем обязательстве снизить выбросы метана в атмосферу по меньшей мере на 30% к 2030 году, по сравнению с уровнем 2020 года. Как пишет в понедельник со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы агентство Reuters, Вашингтон и Брюссель намерены призвать присоединиться к этой цели более 20 стран, в том числе Россию.

"Короткий срок жизни метана в атмосфере означает, что принятие мер сейчас может быстро снизить темпы глобального потепления", - сказано в проекте документа о соответствующих обязательствах США и ЕС. Официально он может быть представлен в пятницу.

В другом документе, по данным Reuters, перечислены свыше двух десятков стран, в числе которых Россия, Китай, Индия, Бразилия, Саудовская Аравия, Норвегия, Катар, Великобритания, Новая Зеландия, Южная Африка. ЕС и США намерены призвать власти этих государств присоединиться к упомянутой цели по снижению выбросов метана.