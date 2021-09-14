Индекс Токийской биржи побил 31-летний рекорд на фоне активной вакцинации населения

ТОКИО, 14 сентября. /ТАСС/. Ключевой индекс Токийской фондовой биржи (ТФБ) Nikkei в ходе утренней сессии торгов во вторник вырос на 0,93% и вышел на отметку в 30 731,06 пункта, что стало самым высоким показателем с августа 1990 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний элитной первой секции биржи, увеличился на 0,67%, до отметки в 2 111,46 пункта, что также стало самым высоким показателем за 31 год. По мнению местных аналитиков, активное проведение кампании по вакцинации населения от нового коронавируса внушает оптимизм у инвесторов, которые отмечают рост закупочных заказов во всех отраслях промышленности и ожидают скорого восстановления социально-экономической активности в стране, пострадавшей от пандемии.

В Японии за семь месяцев с начала кампании по вакцинации от нового коронавируса было привито более половины населения. По данным правительства, полностью завершили вакцинацию к настоящему времени 64,47 млн человек, или 50,9% от всего населения страны, которое составляет порядка 127 млн. При этом 79,83 млн (63% населения) привились одной дозой. Что касается пожилого населения в возрасте старше 65 лет, то для этой категории доля получивших две дозы препарата от коронавируса составляет 88%, одну - 89,7%.

По расчетам японских властей, вакцинация от коронавируса всех жителей, которые пожелают привиться, должна в целом завершиться к концу ноября.

Вакцинация в Японии началась в середине февраля. Первыми прививать стали медицинских работников. 12 апреля началась вакцинация 36 млн жителей страны старше 65 лет, а с июля в Японии стала проводиться иммунизация людей всех возрастных групп по предварительной записи или на рабочих местах.

В Японии применяются вакцины от COVID-19 американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech, американской компании Moderna, а также британско-шведской фирмы AstraZeneca.