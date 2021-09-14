"Опора России" предложила Минсельхозу меры поддержки экспорта зерна через малые порты

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Опора России" предложило главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву поддержать мелкий и средний экспорт зерна, включив в ценовой индекс для расчета ставок вывозных таможенных пошлин цены на пшеницу, экспортируемую через мелководные порты Азово-Черноморского бассейна. Об этом говорится в письме бизнес-объединения за подписью его президента Александра Калинина (есть в распоряжении ТАСС).

"Прошу вас в целях поддержания экспортного потенциала мелководных портов России от лица малых и средних экспортеров рассмотреть следующие предложения "Опоры России": включить в зерновой индекс для расчета ставок вывозных таможенных пошлин цены на пшеницу, экспортируемую через мелководные порты Азово-Черноморского бассейна", - говорится в документе.

Бизнес-объединение также предлагает применять поправочный понижающий коэффициент при расчете вывозных таможенных пошлин на все зерновые культуры (пшеница, ячмень, кукуруза), экспортируемые через мелководные порты (Ростов-на-Дону, Азов, Темрюк, Ейск), использовать его также для расчета вывозных таможенных пошлин при экспорте зерновых культур через наземные базисы (авто- и железнодорожный транспорт).

В "Опоре России" считают нужным исключить из подпошлинных товаров нишевую пшеницу твердых сортов, полбу и спельту, "объем экспорта которых составляет менее 0,5% в год и не отражается на общем объеме экспорта ввиду малого производства этих зерновых на территории России".

"Данные меры позволят скорректировать механизм ценового демпфера, учитывая интересы экспортеров рынка "малой воды", а также поддержат мелких поставщиков прочей нишевой зерновой продукции на конечные рынки сбыта", - говорится в письме.

Причины обращения

Минсельхоз России публикует ставки вывозных таможенных пошлин на пшеницу и ячмень, формирующиеся на основании ценовых индикаторов, исходя из зарегистрированных экспортных контрактов на базисе FOB Новороссийск [продавец выполняет свои условия, когда груз пересекает борт судна в порту погрузки], уточнили в "Опоре России". Новороссийский морской торговый порт - глубоководный, через него идет крупнотоннажный экспорт, отмечает бизнес-объединение.

"Однако экспорт из мелководных портов Азово-Черноморского бассейна (Ростов-на-Дону, Азов, Темрюк, Ейск) вносит немаловажный вклад в экспортный зерновой потенциал страны. Необходимо отметить, что за последние два года рыночная конъюнктура для мелкого и среднего экспорта складывается не лучшим образом в связи с высокой конкуренцией на локальном рынке закупки со стороны крупных экспортеров через глубоководные порты, а также в виду увеличения тендерного присутствия стран-импортеров, предпочитающих приобретать сельскохозяйственную продукцию "большой водой", - говорится в письме.

В "Опоре России" считают, что дополнительной нагрузкой для экспортеров с малых портов является необходимость уплаты пошлины "в том же размере, что и пошлина экспортеров с глубоководных портов в соответствии с механизмом расчета бенчмарка". По мнению бизнес-объединения, эти проблемы создают серьезный риск для экспортного потенциала малых портов России, "выражающийся в сокращении экспортной валютной выручки, выходе из рынка большого количества мелких и средних экспортеров, неэффективности портовой инфраструктуры ввиду ее неполной загрузки".