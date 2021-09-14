Кабмин выделит более 50 млрд рублей на развитие Кавказских Минеральных Вод

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило перечень мероприятий по развитию городов-курортов Кавказских Минеральных Вод. Как говорится в сообщении пресс-службы кабмина, на комплексное развитие городов-курортов до 2026 года планируется направить более 50 млрд рублей.

В перечень мероприятий по развитию региона вошли 24 проекта, которые послужат решению первоочередных проблем. Речь, в частности, об улучшении состояния инженерной и коммунальной инфраструктуры, ремонте дорог, привлечении инвестиций в объекты санаторно-курортного комплекса, создании общественных пространств.

"По трем мероприятиям, связанным с реконструкцией и расширением очистных сооружений в Пятигорске и Минеральных Водах, механизмы финансирования уже определены. Еще по 21 мероприятию источники привлечения средств и сроки реализации подлежат уточнению. В их числе - строительство транспортных развязок, путепроводов, благоустройство курортных зон и парков, обустройство инвестиционных площадок", - говорится в сообщении.

Кроме того, утвержденный перечень предусматривает каталогизацию объектов, представляющих историко-культурную ценность, создание мастер-планов развития городов-курортов, разработку мер по улучшению экологической обстановки, формирование предложений по использованию механизмов государственно-частного партнерства для совершенствования санаторно-курортного комплекса. Средства на реализацию большей части мероприятий планируется предусмотреть при формировании проекта федерального бюджета.

"Принятый правительством документ позволит существенно повысить качество коммунальной и транспортной инфраструктуры в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод, сделает регион еще более привлекательным для российских и иностранных туристов", - рассчитывают в правительстве РФ.