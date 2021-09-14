Сельской ипотекой в Мордовии воспользовалась почти тысяча семей с начала программы

ТАСС, 14 сентября. Более 940 ипотечных кредитов на общую сумму 1,2 млрд рублей выдали в Мордовии с начала действия программы "Сельская ипотека", сообщил во вторник ТАСС и.о. председателя правительства республики Владимир Сидоров.

"Всего с начала реализации мероприятия по льготной сельской ипотеке в Республике Мордовия выдано 942 ипотечных кредита на общую сумму 1 294 448 тыс. рублей. На конец августа 2021 года выдано 362 ипотечных кредита на сумму 517 553 тыс. рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года было выдано 268 кредитов на сумму 367 701 тыс. рублей, что составляет 135,1%", - сказала Сидоров.

При этом, по его словам, средняя величина кредита осталась неизменной и составила примерно 1,4 млн рублей. Наиболее востребована сельская ипотека в этом году в Чамзинском, Лямбирском и Ковылкинском районах.

Программа сельской ипотеки начала работать в России в 2020 году, она предусматривает кредитование по ставке до 3% годовых для тех, кто хочет приобрести готовое или построить новое жилье на селе. Список сельских территорий определяется в каждом субъекте отдельно.