Центр обработки данных появится на территории промпарка "Карелия"

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 сентября. /ТАСС/. Собственный центр обработки данных (ЦОД) создадут на территории промышленного парка "Карелия", строительство которого запланировано по индивидуальной программе развития республики с федеральным финансированием в объеме 1,32 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минэкономразвития региона.

"На территории промышленного парка в Петрозаводске создадут центр обработки данных для возможности цифровизации производства", - сказали в министерстве.

Новая промышленная площадка будет строиться на выезде из Петрозаводска со стороны аэропорта. Промпарк получит три направления - это дерево- и камнеобработка, а также конвейерная сборка. Строительство новой промышленной площадки должно завершиться к 2024 году, что создаст готовые условия для начала производства продукции.

В 2020 году в столице Карелии уже начал работать первый в России технопарк по обработке камня "Южная промзона". В правительстве республики ожидают, что каждая подобная промышленная площадка создаст до 500 новых высокопроизводительных рабочих мест.

Правительство РФ утвердило индивидуальную программу социально-экономического развития Карелии на 2020-2024 годы и выделит на ее реализацию 5 млрд рублей из федерального бюджета. За первый год действия программы регион привлек 2,8 млрд рублей частных инвестиций, всего до 2024 года этот показатель должен достичь 10 млрд рублей. Кроме того, уровень безработицы уже снижен с 8,7% до 7,3%, что соответствует показателю, запланированному к 2024 году.