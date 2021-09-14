Акционеры ММК утвердили дивиденды за II квартал в размере 3,53 рубля на акцию

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Акционеры Магнитогорского металлургического комбината (ММК) одобрили выплату дивидендов по итогам второго квартала 2021 года в размере 3,53 рубля на одну акцию, говорится в сообщении компании.

Датой закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, установлено 27 сентября.

Согласно дивидендной политике, ММК выплачивает дивиденды ежеквартально в объеме не менее 100% от свободного денежного потока при условии, что соотношение чистый долг/EBITDA не превышает 1х.

Основной акционер ММК - председатель совета директоров компании Виктор Рашников с долей 81,26%.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России.