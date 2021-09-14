Кабмин утвердил второй пакет мер поддержки IT-отрасли

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство России утвердило план мероприятий (дорожную карту) по созданию дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий. Это уже второй пакет мер поддержки для этой сферы, сообщили в пресс-службе кабинета министров во вторник.

"План мероприятий сформирован с участием ведущих российских IT-компаний, отраслевых общественных организаций и партии "Единая Россия", - говорится в сообщении. - Он направлен на решение нескольких ключевых задач: повышение спроса на отечественные IT-решения, обеспечение ускоренной цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы, создание комфортных условий ведения IT-бизнеса в России".

Общие и специальные меры поддержки

Дорожная карта включает 62 мероприятия. Из них 20 носят общесистемный характер, указали в кабмине. Они предусматривают меры по выравниванию условий ведения бизнеса в РФ для международных интернет-корпораций и отечественных IT-компаний.

Принятые решения также будут стимулировать внедрение российских разработок на предприятиях РФ, помогать в поддержке экспорта и продвижении отечественных IT-решений на зарубежных рынках.

"Еще 42 мероприятия плана направлены на стимулирование развития и внедрения российских разработок в конкретных сегментах", - пояснили в правительстве. Это, в частности, решения для бизнеса, электронные образовательные и цифровые медицинские сервисы, офисное программное обеспечение и операционные системы, обработка данных и облачные сервисы, разработки в сфере искусственного интеллекта, больших данных и интернета вещей, в области информационной безопасности, а также производство компьютерных игр и профессионального видеоконтента.

Для отдельных сегментов IT-рынка в плане предусмотрены меры, которые помогут снять законодательные ограничения и барьеры для использования современных цифровых решений, ввести отраслевые цифровые стандарты, определяющие необходимый уровень цифровизации и устанавливающие преимущественное использование российских программных продуктов и оборудования.

Планируется также финансировать создание отечественных цифровых платформ и типовых решений для бюджетных организаций, готовить кадры, необходимые для внедрения современных цифровых решений, для отдельных отраслей экономики.

"Реализация дорожной карты даст дополнительный импульс развитию IT-индустрии, качественному преобразованию отдельных сегментов экономики и социальной сферы", - подытожили в правительстве России.