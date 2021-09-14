Минпромторг рассчитывает на рост числа ярмарок в России вдвое к концу года

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Минпромторг рассчитывает на рост числа ярмарок в России к концу этого года вдвое по сравнению с допандемийным 2019 годом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства. Как отметили в Минпромторге, в IV квартале 2019 года в РФ насчитывалось 8,3 тыс. продовольственных ярмарок, таким образом, их количество может вырасти до 16,6 тыс.

"Мы ориентируем регионы, чтобы в четвертом квартале ярмарок стало в два раза больше, чем в конце доковидного 2019 года", - сказали в Минпромторге.

Количество ярмарок в России за последние два года выросло на треть, до 11,5 тыс., при этом больше всего их в Тамбовской и Брянской областях, на Ставрополье, в Краснодарском крае и Крыму, говорится в сообщении министерства со ссылкой на его главу Дениса Мантурова.

"Общее количество площадок в России, задействованных для проведения ярмарок, доведено практически до 11,5 тыс. При этом в допандемийном 2019 г. таких площадок было всего около 8,7 тыс. Прирост составил 31%. И это результат последовательной политики Минпромторга в области поддержки разных форматов торговли", - цитирует Мантурова пресс-служба министерства.

При расчете обеспеченности населения ярмарками и рынками Минпромторг учитывает количество площадок для ярмарок и рынков, а также мест на них на десять тысяч жителей. Министерство исходит из того, что для обеспечения постоянного рынка сбыта в регионе должна быть минимум одна площадка на 10 тыс. человек. В частности, Тамбовская область наиболее обеспечена рынками и ярмарками - здесь 3,16 площадок под ярмарки и рынков на 10 тыс. человек и в среднем 155,76 мест на ярмарках и рынках на 10 тыс. человек.

Минпромторг еженедельно собирает информацию о текущей ситуации с ярмарками во всех субъектах страны.