Минтранс и Автодор подписали соглашение в рамках создания беспилотного коридора на М-11

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Министерство транспорта и госкомпания "Автодор" заключили соглашение в рамках проекта "Беспилотные логистические коридоры" на международном форуме "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве", передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Соглашение подписали замминистра транспорта России Кирилл Богданов и председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко.

"Министерство транспорта РФ и госкомпания "Автодор" приступили к совместной реализации проекта "Беспилотные логистические коридоры", одобренного ранее правительством России", - говорится в пресс-релизе Автодора.

До 2024 года коммерческое использование автономных грузовиков будет обеспечено на трассе М-11 "Нева" и до 2030 года на 20 тыс. км федеральных дорог, включая трассу М-12 и ЦКАД.

"Комплексный государственный подход и участие в проекте ведущих компаний из всей цепочки перевозки позволят сделать М-11 первой трассой в мире, на всем протяжении которой к 2024 году будет возможно движение беспилотных грузовиков", - приводятся в пресс-релизе слова председателя правления Автодора Вячеслава Петушенко.

Тестирование беспилотных грузоперевозок на М-11 в 2022 году и отработка нормативного регулирования будут проводиться в рамках экспериментального правового режима.

По расчетам Минтранса, использование беспилотников на М-11 к 2030 году увеличит на 25% коммерческую скорость (с 60 до 75 км/ч) доставки грузов в течение одного дня и снизит себестоимость перевозок более чем на 10%. Реализация проекта также позволит в 10 раз увеличить долю России в перевозках на маршруте Китай - Европа.

Проект "Беспилотные логистические коридоры" является частью стратегических инициатив Минтранса России. Они разработаны в рамках исполнения поручений президента России и правительства РФ по подготовке Стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли.