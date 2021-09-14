Программа развития Сочи до 2030 года потребует более 500 млрд рублей

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Реализация программы социально-экономического развития Сочи обойдется более чем в 500 млрд рублей со сроком реализации до 2030 года, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города по итогам пресс-конференции мэра города Алексея Копайгородского на площадке XXV Форума современной журналистики "Вся Россия".

"Перед нами стоят конкретные задачи по модернизации инженерной инфраструктуры города - сетей водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации, а также развитию дорожной и транспортной инфраструктуры. Программой социально-экономического развития курорта предусмотрены более 120 мероприятий, на которые планируется привлечь более 500 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников", - приводит пресс-служба слова Копайгородского.

Так, например, уточняется, что очистные сооружения перерабатывают более 270 тыс. кубометров стоков в сутки, этого недостаточно, на их модернизацию планируется направить 20,1 млрд рублей. Модернизация и реконструкция очистных сооружений увеличит их мощность вдвое.

Кроме того, в рамках программы запланированы строительство школ, детских садов, спортивных объектов, модернизация учреждений культуры, ремонт берегозащитных сооружений, расчистка русел рек, проведение противооползневых мероприятий.