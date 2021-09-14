Эксперт: зонтичный механизм простимулирует банки выдавать много кредитов микрокомпаниям

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Зонтичный механизм предоставления поручительств, запущенный Корпорацией МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) и Минэкономразвития РФ, будет стимулировать банки выдавать много кредитов микропредприятиям, поскольку риски невозврата будут прогарантированы. Такое мнение во вторник выразил ТАСС президент "Опоры России" Александр Калинин.

"Зонтичный механизм предполагает, что лимитированной суммой Корпорация покрывает риски банков в рамках утвержденных портфелей по кредитам предприятиям по определенному профилю - по критериям риска отраслей с одной стороны, и с другой стороны - по сумме займа 30 млн рублей. Этот механизм стимулирует банки выдавать много кредитов микропредприятиям, так как риски невозврата будут прогарантированы", - сказал он.

Калинин считает, что главная задача нового механизма - выдать больше кредитов прежде всего микропредприятиям. Корпорация МСП провела мониторинг, по результатам которого оказалось, что наиболее востребованные кредиты в микробизнесе - субсидии на сумму в среднем 30 млн рублей. Именно такие кредиты попадут под действие зонтичного механизма, отметил он.

"Ранее Корпорация МСП давала поручительство либо под конкретного заемщика, либо страховала риски банка в отношении конкретного заемщика. Банкам же всегда выгодно получить гарантию под заемщика с историей и залогами на достаточно крупный заем. Поэтому средний кредит был достаточно высоким и касался часто малого и среднего бизнеса на суммы более 100 млн рублей. Среди таких заемщиков оказывалось много различных дочерних предприятий крупных строительных компаний. Они брали кредиты под конкретную застройку. Хотя у этих компаний и так займы обеспеченны механизмом эскроу-счетов, они все равно получали дополнительно поручительство от Корпорации МСП", - сказал Калинин.

Он выразил надежду, что благодаря зонтичному механизму микробизнес получит доступ к кредитам, поскольку "именно к ним у банков основные вопросы по залоговому обеспечению". Если у малого и, тем более, среднего бизнеса есть возможность залога, то для микропредприятий - это большая проблема, считает глава бизнес-объединения.

Проблематика ресторанной сферы

Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве, сопредседатель экспертного совета при КМСП Сергей Миронов отмечает, что представители сектора малого и среднего предпринимательства (МСП) на сегодняшний день получают отказ в банках "на нормальные условия" и берут потребкредиты, "а там - огромные суммы и ужасные условия".

"В том же ресторанном бизнесе кредитуются, по сути, только крупные рестораны, - в этом огромная проблема. А здесь Корпорация МСП с механизмом зонтичной поддержки [на] 300 млрд [рублей] полностью закроет эту нишу для маленьких ресторанов. Естественно, это серьезно облегчит жизнь и многим другим малым предприятиям из разных сфер. Кроме того, это достаточно быстрые кредиты, которые так же будут выгодны банкам. Наконец, благодаря этой программе сами предприниматели смогут улучшить свою кредитную историю и в будущем на более выгодных условиях взаимодействовать с банковским сектором", - пояснил он ТАСС.

Ранее стало известно, что не менее 35 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства смогут получить поддержку в рамках нового инструмента и привлечь к 2024 году финансирование на сумму более 600 млрд рублей при обеспечении поручительствами Корпорации МСП на общую сумму не менее 300 млрд рублей.