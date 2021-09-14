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Голикова: поставки школьных автобусов в регионы будут завершены к 1 декабря 2021 года

Поставки школьных автобусов в регионы будут завершены к 1 декабря 2021 года - Голикова.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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