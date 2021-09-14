Газификацию Белгородской области завершат к 2023 году

ТАСС, 14 сентября. Газификация Белгородской области будет завершена раньше запланированного срока - к 2023 году. В текущем и следующем году на строительство газовых сетей и догазификацию направят более 700 млн рублей, сообщил во вторник на своей странице в соцсети "Вконтакте" врио губернатора региона Вячеслав Гладков.

"До конца 2022 года Белгородская область будет полностью газифицирована. В текущем году в регионе предусмотрено строительство более 105 км газовых сетей на сумму свыше 253 млн рублей", - написал Гладков. Ранее газификацию региона планировалось завершить к 2026 году.

Как отметил врио губернатора Белгородской области, в 2022 году на строительство новых сетей в регионе и работы по догазификации направят 460 млн рублей, региональная программа газификации затронет около 3 тыс. домовладений.

Газификация Белгородской области на 1 января 2020 года составляла 99,8%: городов региона - 99,7%, сельской местности - 99,9%.