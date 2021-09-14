В Северной Осетии газифицировали высокогорную часть селения

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 сентября. /ТАСС/. Высокогорную часть селения Кобань газифицировали в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"В селении Кобань Пригородного района республики завершено строительство подземного газопровода низкого давления протяженностью 1,2 км. В Кобане около 240 домовладений, до сих пор пользоваться газом могли только в нижней части села. Теперь эта возможность есть и у жителей высокогорной части - это около 22 домовладений", - говорился в сообщении.

Прокладывать газопровод начали в августе текущего года. Срок сдачи объекта был запланирован на декабрь 2021 года, но по поручению временно исполняющего обязанности главы Северной Осетии Сергея Меняйло работы были ускорены и строительство завершили в сентябре.

Газопровод строился в рамках инвестиционной программы "Газпром газораспределение Владикавказ" по программе газификации республики. Работы по догазификации - подведению газа до границ участков - будут проводиться по заявкам жителей.

Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном проведении газопровода до границ земельных участков. Проект закона был принят Госдумой 1 июня и одобрен Советом Федерации 2 июня. Вносятся изменения в федеральный закон "О газоснабжении в Российской Федерации".