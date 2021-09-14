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Новак заявил, что более 100 тыс. домов с начала года подключено к газу в России

Более 9 тыс. из них газифицированы по новым правилам, отметил вице-премьер

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Более 100 тыс. домовладений в России к началу сентября было подключено к газу, 9 тыс. из которых газифицированы по новым правилам, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента России Владимира Путина с правительством и руководством "Единой России".

"По состоянию на начало сентября подключено уже более 100 тыс. домовладений по всей стране, из них более 9 тыс. по новым правилам. Таким образом, масштабная программа социальной газификации фактически стартовала", - отметил Новак.

Вице-премьер также добавил, что к настоящему времени было получено более 280 тыс. заявок на догазификацию, а темп подачи заявок в четыре раза превышает показатель за прошлый год. При этом потенциал подключения по программе газификации составляет более 3 млн домовладений более чем в 36 тыс. населенных пунктов.

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Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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