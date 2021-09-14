Путин потребовал помимо социальной газификации продолжать и плановую

НОВО-ОГАРЕВО, 14 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку продолжать заниматься плановой газификацией.

"Нужно, безусловно, продолжать плановую газификацию, и обратите внимание на те регионы, где нет так называемой магистральной трубы", - сказал Путин на совещании с членами правительства и руководством партии "Единая Россия".

В таких регионах, по словам Путина, есть приемлемые для граждан решения и предложения. "Просто ни в коем случае нельзя забывать об этом, заниматься и этой бесплатной газификацией в домохозяйствах, безусловно, и про эти фундаментальные вещи нельзя ни в коем случае забывать", - указал Путин.

Президент потребовал сдержать рост цен на оборудование при реализации программы социальной газификации.

"Что касается единого оператора и комплексной заявки, здесь цель всех этих мероприятий, мы с вами это обсуждали неоднократно, в том, чтобы сдержать рост цен на это газовое оборудование, на трубы, на работы, связанные с газификацией участков", - сказал Путин, напомнив, что создание чего бы то ни было единого может привести к монополизму.

"Здесь самым внимательным образом нужно следить, чтобы цель-то была достигнута. Конечная цель - сдержать рост цен на оборудование и на услуги, в том числе строительные", - подчеркнул президент.

Обращаясь к вице-премьеру Александру Новаку, глава государства попросил зафиксировать его поручение и "самым внимательным образом на это посмотреть".