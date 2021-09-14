В ЦБ считают, что в идентификации телефонных мошенников необходимо участие операторов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Использование телефонных номеров мошенниками почти невозможно регулировать, поэтому в их идентификации должны участвовать сами операторы связи. Такое мнение высказал первый замглавы департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев, выступая на круглом столе, который провел Общероссийский народный фронт (ОНФ).

Ранее в Минцифры отметили, что база данных телефонного мошенничества может быть создана подведомственными органами министерства, но только после того, как будет решен вопрос с подменой телефонных номеров.

"То есть мы хотим ввести регулирование и надзорную функцию в историю, когда этих номеров уже наверно миллиарды. Как чиновник понимаю, что это не администрируемо в принципе. Поэтому поддерживаю коллег, которые развивают это как сервис на своих сетях. Они свою сеть знают. Если они найдут возможность обмениваться фидами между собой и конкурировать исключительно в области качественного сервиса, но это их сервис. Абонент, воспользуется этим сервисом, если захочет. Но поручать госоргану следить, что этот абонент хороший, а этот плохой, какая-то сомнительная история", - отметил Сычев.

Говоря об идее блокировки сомнительных номеров, он указал, что значительная часть в процессе блокировки уходит на сбор доказательной базы. Представитель ЦБ выразил сомнение, что операторы готовы взяться за сбор доказательств.

Идею создания единой базы для несанкционированных телефонных звонков Сычев поддержал, напомнив, что такая база ведется в рамках федерального закона № 162, который дает право вести базу операций без согласия клиента, где одним из идентификаторов является телефонный номер (автоматизированная система обработки инцидентов ФинЦЕРТ ЦБ). Он отметил, что сейчас у ЦБ существует договоренность с МВД об обмене информацией по возбужденным уголовным делам. В развитие этой договоренности, по словам Сычева, Минфин выдвигает законопроект, дающий МВД доступ к базе операций без согласия клиента при сохранении защиты банковской тайны для ускорения процесса передачи данных между госорганами.