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Путин надеется, что Дума и кабмин продолжат исходить из принципов стабильности экономики

Глава государства указал, что председателю бюджетного комитета Госдумы Андрею Макарову удалось выстроить отношения с правительством так, чтобы в ходе дискуссии добиваться того, что тот считает правильным и справедливым

НОВО-ОГАРЕВО, 14 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин надеется, что Госдума и правительство продолжат взаимодействовать, опираясь на принципы макроэкономической стабильности.

Таким образом на совещании с членами правительства и руководством "Единой России" во вторник Путин прокомментировал выступление председателя бюджетного комитета Госдумы Андрея Макарова.

Глава государства указал, что Макарову "удалось выстроить отношения с правительством так, чтобы в ходе дискуссии, а иногда споров, достаточно острых, добиваться того", что тот считает правильным и справедливым, того, что поддерживается партией "Единая Россия", и с другой стороны - чтобы "решать вопросы таким образом, чтобы не нарушать главного принципа работы правительства в последние годы - соблюдать необходимые для стабильности экономики и социальной сферы принципы макроэкономических требований".

"Мне бы хотелось надеяться, что и в будущем эта работа будет продолжена, и вы будете строить ее именно таким образом", - резюмировал глава государства.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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