США предложат в ОЭСР прекратить государственную поддержку "грязной" угольной энергетики

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты совместно с Евросоюзом, Великобританией и рядом других развитых стран выдвинут предложение в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о прекращении государственной экспортной поддержки проектов в сфере угольной энергетики, где не применяются технологии по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник Министерством финансов США.

"Сегодня министерство финансов объявило о том, что Соединенные Штаты присоединяются к Канаде, Евросоюзу, Южной Корее, Норвегии, Швейцарии и Соединенному Королевству в совместном предложении, цель которого - прекратить официальную экспортную финансовую поддержку для неочищенной угольной энергетики [где не используются технологии сокращения выбросов углекислого газа]", - подчеркивается в тексте.

"В дополнение к прекращению выделения государственных средств на угольную энергетику правительство США изучает в ОЭСР способы дальнейшей поддержки глобального экспорта, связанного с возобновляемыми источниками энергии и смягчением процесса изменения климата", - отмечается в заявлении. "Мы призываем всех наших международных партнеров присоединиться к нам в том, чтобы прекратить государственную финансовую поддержку экспорта для угольной энергетики и переключиться на возобновляемые источники энергии", - добавили в американском Минфине.

В июне лидеры Группы семи (G7) на саммите в Великобритании достигли договоренности о поэтапном отказе от угольной энергетики и прекращении ее финансирования. Они подписали декларацию о сокращении углеродных выбросов до нуля не позднее 2050 года, чтобы не допустить глобального потепления на более чем 1,5 градуса.