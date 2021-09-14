"Алмаз-Антей" поставит "Газпрому" оборудование для подводной нефтедобычи на 25 млрд рублей

ТЮМЕНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Концерн "Алмаз-Антей" поставит "Газпрому" оборудование системы подводной нефтедобычи на сумму более 25 млрд рублей. Завершить поставки планируется до 2026 года, сообщил во вторник журналистам на Тюменском нефтегазовом форуме (TNF) заместитель генерального директора по производственно-технологической политике концерна Александр Ведров.

"Предусматриваются поставки различного оборудования системы подводной добычи на общую сумму более 25 млрд рублей до 2026 года, в соответствии с потребностями "Газпрома", - сказал он.

Ведров добавил, что в декабре 2021 года будет поставлено два комплекта подводной фонтанной арматуры, два комплекта системы подводных колонных головок и инструмента и два комплекта системы соединения оборудования различных диаметров. Общая сумма составляет свыше 5 млрд рублей.

"Разрабатываемое концерном оборудование является уникальным и единственным отечественным оборудованием подобного рода для подводной добычи углеводородов на шельфе. В настоящее время данное оборудование находится в санкционном списке. В мире есть только три компании, выпускающие подобное оборудование, и они находятся под юрисдикцией США", - отметил он. По его словам, на базе Нижегородского завода им. 70-летия Победы (входит в концерн "Алмаз-Антей") был создан сборочно-испытательный комплекс, в его создание было вложено более 820 млн рублей, до конца текущего года в него вложат еще около 52 млн рублей.

АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. На предприятиях холдинга трудятся около 140 тыс. человек. Продукция концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира. Также концерн производит гражданскую продукцию.

TNF 2021 проходит в Западно-Сибирском инновационном центре в Тюмени с 14 по 16 сентября. Он включает более 30 мероприятий - пленарные сессии, технологические дни и дни поставщика энергетических компаний, круглые столы, деловые завтраки, мастер-классы, конференции и т. д. Организаторами выступают правительство РФ и правительство Тюменской области. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.