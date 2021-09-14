"Росагролизинг" планирует провести размещение третьего выпуска облигаций на 7 млрд рублей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. "Росагролизинг" запланировал провести размещение третьего выпуска облигаций на 7 млрд рублей, плановая дата открытия книги сбора заявок - 17 сентября 2021 года. Об этом говорится в сообщении компании.

"АО "Росагролизинг" планирует разместить очередной выпуск облигаций на сумму не менее 7 млрд рублей. Плановая дата открытия книги сбора заявок - 17 сентября", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в компании, речь идет о третьем выпуске облигаций. Номинальная стоимость облигации - 1 000 рублей, цена размещения - 100% от номинала. Срок обращения - пять лет (1 820 дней), купонный период - 182 дня. Размещение пройдет на Московской бирже, третий уровень листинга.

Организаторы: ПАО "Совкомбанк", АКБ "Пересвет" (ПАО), ПАО Банк "ФК Открытие", Банк ГПБ (АО), ПАО "Московский кредитный банк", ПАО "Промсвязьбанк". Агент по размещению: ПАО "Совкомбанк".

Способ размещения - закрытая подписка среди квалифицированных инвесторов. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Напомним, Росагролизинг впервые вышел на рынок заимствования в 2020 году и привлек на долговом рынке 8 млрд рублей. В феврале текущего года компания разместила второй выпуск облигаций общим объемом 7 млрд рублей.

"Размещение третьего выпуска облигаций позволит "Росагролизингу" продолжить масштабирование деятельности и удовлетворить в полном объеме потребности аграриев в модернизации АПК", - считают в компании.

АО "Росагролизинг" - государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической и технологической модернизации отечественного АПК.