Объем страховых выплат в России в I полугодии вырос почти на 30%

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Обьем страховых выплат в России в I полугодии 2021 года вырос почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 384,5 млрд рублей, говорится в материалах Национального рейтингового агентства (НРА).

"Основными факторами, повлиявшими на динамику объема выплат по рисковым видам, стали рост средней выплаты и количества страховых событий (в том числе за счет эффекта низкой базы). Это связано как с восстановлением экономической активности, так и увеличением количества застрахованных лиц и объектов страхования", - отмечают в агентстве.

При этом за отчетный период резко выросло число отказов компаний в выплатах. Вероятность отказа повышается в договорах, заключенных в дополнение к банковским продуктам. Так, по страхованию заемщиков банков доля отказов в урегулированных случаях составляет 46,7%, по страхованию от несчастных случаев - 24,8%, по страхованию имущества граждан -15,8%, по страхованию финансовых рисков - 19,5%. Максимальная доля отказов наблюдается в страховании сельскохозяйственных рисков с господдержкой - более 60%.

"Высокая доля отказов в выплатах по продуктам, реализуемым через банковский канал, говорит о продолжающихся практиках мисселинга. Большое количество заявлений о событиях, не являющимися страховыми случаями, свидетельствует о противоречиях в понимании сути продукта и набора включаемых рисков", - поясняют в НРА.

В целом объем премий в I полугодии составил 894 млрд рублей (+21% по сравнению с I полугодием 2020 года). Рост произошел в основном в страховании жизни, страховании от несчастных случаев, ДМС и автокаско. Доля личного страхования по итогам полугодия превысила 55%.