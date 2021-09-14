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В Чувашии разработают программы поддержки населения при подключении газа

Глава республики Олег Николаев уточнил, что такие программы будут разработаны минимум в трех вариантах

ТАСС, 14 сентября. Власти Чувашии работают над созданием типовых программ поддержки жителей региона, стимулирующих население к подключению газа. Об этом сообщил ТАСС глава республики Олег Николаев.

"Мы сейчас работаем в том числе над созданием неких типовых стимулирующих программ для поддержки тех категорий населения, которые физически не могут получить этот газ. То есть это такая программа поддержки", - сказал собеседник агентства.

Николаев уточнил, что такие программы будут разработаны минимум в трех вариантах. "Допустим, первый вариант - это программа минимум, когда человек просто получает газ, газовую плиту, мы его поддерживаем и соответствующим образом обеспечиваем газ. Второй вариант - некая средняя опция. Третий вариант - это полный, "под ключ", когда человека мы полностью поддерживаем и здесь мы сейчас рассчитаем возможные объемы вот этой работы, какая помощь может быть действенной, ну и, конечно, какие бюджетные расходы могут потребоваться на решение этой задачи", - пояснил глава республики.

Он также добавил, что Чувашия находится в числе регионов с достаточно высоким уровнем газификации. "У нас, можно сказать, почти все населенные пункты имеют газ и уже достаточно давно. Если в процентах, то это около 80% населения имело газ, но тем не менее 20% газа не имело и, естественно, в рамках решения президента [о догазификации] эти люди могут получить газ до границы своего участка", - отметил Николаев.

По его словам, это порядка 63 тыс. домовладений. "На сегодняшний день изъявили и соответствующем образом оформили желание участвовать, потенциально участвовать, примерно 3 750 домовладений, официально подали заявку еще меньше - чуть более 900 домовладений. Очевидно, что это очень небольшие цифры, мы сейчас ведем работы, чтобы буквально в ближайшее время, на следующий год эти работы начать и в кратчайшие сроки завершить", - сказал собеседник агентства.

Глава Чувашии уточнил, что объемы работ по догазификации небольшие. "Как правило, в сотнях метрах заключается доведение газа. При этом поставлена задача всем главам администрации еще раз более тщательно посмотреть каждый населенный пункт, дойти до каждого человека и соответствующем образом зафиксировать либо желание, либо нежелание получить газ, в том числе понять причину в случае нежелания", - заявил Николаев.

Теги
РоссияНиколаев, Олег АлексеевичЧувашия
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