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"Русагро" увеличит земельный банк до 1 млн га

Это будет возможно с завершением автоматизации бизнеса и развитием технологий, отметил генеральный директор компании Максим Басов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Агрохолдинг "Русагро" планирует увеличить свой земельный банк до 1 млн гектар, а производство мяса свинины - до более чем 400 тысяч тонн, сообщил генеральный директор компании Максим Басов в ходе конференции для инвесторов во вторник.

"Это расширение бизнеса. Мы видим возможности и по органическому росту, и по сделкам по слиянию и поглощению в сельском хозяйстве, с завершением автоматизации нашего бизнеса и развитием технологий, мы думаем, что мы сможем дальше увеличить наш земельный банк. Нашей целью является миллион гектар", - сказал Басов.

Как сообщала ранее компания, в 2021 году общая площадь обрабатываемой земли осталась на прежнем уровне 538 тыс. Глава компании также сообщил о том, что компания планирует увеличить производство мяса свинины до более чем 400 тыс. тонн в год, при этом используя существующие производственные мощности. Согласно представленной презентации, в 2020 году компания произвела 308 тыс. тонн мяса свинины. По словам Басова, компания не имеет планов развивать молочное производство и привлекать какие-либо инвестиции под эти цели, так как это "сложная" отрасль, где очень много зависит от субсидирования государства.

О компании

Группа "Русагро" - один из ведущих производителей сахара, свинины и масложировой продукции в России, реализует ее более чем в 80 регионах РФ и 35 странах мира. Основным владельцем "Русагро" является семья Вадима Мошковича (более 70%), менеджмент владеет более чем 7% акций. Доля бумаг в свободном обращении - около 20,5%. Акции "Русагро" торгуются на Московской и Лондонской фондовых биржах. Чистая прибыль "Русагро" по международным стандартам финансовой отчетности по итогам января - июня 2021 года выросла по сравнению с показателем годом ранее на 81% и составила 17,6 млрд рублей.

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