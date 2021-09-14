"Русагро" построит в Приморье завод по производству продуктов для японского рынка

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Агрохолдинг "Русагро" построит в Приморском крае завод по производству продуктов, продукция будет ориентирована на рынок Японии. Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Басов на конференции для инвесторов.

"Сейчас запланирован только один инвестиционный проект, о котором мы еще не объявляли, но он принят советом директоров, и мы начали проектирование. В Приморском крае создадим производство для потребительских продуктов, в том числе для японского рынка. Мы делаем его совместно с японскими партнерами, его размер небольшой - это максимум 1,5 млрд рублей", - сказал он.

Басов добавил, что "Русагро" обладает технологиями на достаточном уровне, чтобы рассматривать возможность создания производственной площадки за рубежом, однако пока таких решений не принято. Он отметил, что компания заинтересована в производстве продукции из растительного и альтернативного сырья, как, например, насекомые, грибы и водоросли.

О компании

Группа "Русагро" - один из ведущих производителей сахара, свинины и масложировой продукции в России, реализует ее более чем в 80 регионах РФ и 35 странах мира. Основным владельцем "Русагро" является семья Вадима Мошковича (более 70%), менеджмент владеет более чем 7% акций. Доля бумаг в свободном обращении - около 20,5%. Акции "Русагро" торгуются на Московской и Лондонской фондовых биржах.

Чистая прибыль "Русагро" по международным стандартам финансовой отчетности по итогам января - июня 2021 года выросла по сравнению с показателем годом ранее на 81% и составила 17,6 млрд рублей.