Капитальные затраты "Русагро" в 2021 году могут составить 20 млрд рублей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Агрохолдинг "Русагро" уточнил размер капитальных затрат на 2021 год, они могут составить 20 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Басов на конференции для инвесторов.

"Русагро" прогнозирует капзатраты на 2021 год в объеме 20 млрд рублей", - сказал он.

Ранее Басов прогнозировал, что капитальные затраты на 2021 год составят 18-20 млрд рублей.

Он также отметил, что в 2022 году капитальные затраты ожидаются на уровне 15-18 млрд рублей. "Дальше больших вложение не потребуется, а CAPEX на поддержание текущего бизнеса составит 5-10 млрд рублей", - сказал гендиректор компании.

О компании

Группа "Русагро" - один из ведущих производителей сахара, свинины и масложировой продукции в России, реализует ее более чем в 80 регионах РФ и 35 странах мира. Основным владельцем "Русагро" является семья Вадима Мошковича (более 70%), менеджмент владеет более чем 7% акций. Доля бумаг в свободном обращении - около 20,5%. Акции "Русагро" торгуются на Московской и Лондонской фондовых биржах.

Чистая прибыль "Русагро" по международным стандартам финансовой отчетности по итогам января - июня 2021 года выросла по сравнению с показателем годом ранее на 81% и составила 17,6 млрд рублей.