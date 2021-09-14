Цена газа в Европе на закрытии биржевых торгов побила рекорд

ТАСС, 14 сентября. Цена на газ в Европе на закрытии торгов 14 сентября достигла $816 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на закрытии торгов ускорила рост и достигла $816 за 1 тыс. куб. м, или €66,765 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Таким образом, цена газа в Европе за день выросла почти на $70 (или на 8,95%), побив рекорд по стоимости газа.

Опрошенные ТАСС эксперты допускали, что цена газа в Европе может достичь $1000 за 1 тыс. куб. м при определенных условиях. Стоимость топлива будет зависеть от ситуации на рынке газа в Азии, погоды в Европе и сроков запуска "Северного потока - 2".