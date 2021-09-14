"Фосагро" выплатит дивиденды за II квартал в размере 156 рублей на акцию

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Акционеры "Фосагро" на внеочередном собрании одобрили дивиденды за II квартал 2021 года в объеме 20,2 млрд рублей, или 156 рублей на акцию (52 рубля на GDR), говорится в сообщении компании.

Реестр для получения дивидендов закрывается 24 сентября 2021 года.

На дивиденды за I квартал 2021 года компания направила 13,6 млрд рублей, или 105 рублей на акцию.

В "Фосагро" также подтвердили, что до конца года совет директоров компании рассмотрит обновленную стратегию ее развития. "Сегодня мы активно прорабатываем планы дальнейшего развития компании на период до 2030 года. До конца этого года часть из них в виде конкретных инвестпроектов мы планируем включить в обновленную редакцию стратегии развития-2025 и вынести ее на рассмотрение совета директоров", - приводятся в сообщении слова главы компании Андрея Гурьева.

По данным "Фосагро", капзатраты компании в этом году с учетом капремонтов составят 46,5 млрд рублей. Ранее компания сообщала об инвестициях в 41,5 млрд рублей без учета ремонтов.

Осенью 2019 года "Фосагро" утвердило новую дивидендную политику, привязав выплаты к свободному денежному потоку и долговой нагрузке. При соотношении чистого долга к EBITDA менее 1х на дивиденды направляется более 75% свободного денежного потока; от 1 до 1,5х - 50-75% свободного денежного потока; свыше 1,5х - менее 50%. При этом минимальный объем дивидендов установлен на уровне 50% от скорректированной чистой прибыли, что соответствует верхней границе прежней дивидендной политики.